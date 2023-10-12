Готовы ли крымчане вновь выбрать свою профессию, если бы судьба предоставила им такой шанс? Ответ на этот вопрос знают специалисты сервиса SuperJob, которые по заказу Russia Today провели соответствующее исследование.
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