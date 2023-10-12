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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Готовы ли крымчане вновь выбрать свою профессию?

Готовы ли крымчане вновь выбрать свою профессию, если бы судьба предоставила им такой шанс? Ответ на этот вопрос знают специалисты сервиса SuperJob, которые по заказу Russia Today провели соответствующее исследование.

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