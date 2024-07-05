В России скончался второй заразившийся ботулизмом

В России зафиксирован второй случай смерти от ботулизма. В медучреждениях остаются 54 пациента. 24-летний мужчина скончался в реанимации больницы Дзержинска Нижегородской области, сообщили в региональном минздраве.
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