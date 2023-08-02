Действительность страны как виртуальная нереальность: что скрывает от нас экран телевизора

«Мы хотим проводить реформы.как продать эти реформы населению,которое… туповато и которое, конечно же, будет мешать?»Глеб Павловский, о работе гайдаровскогоРабочего центра экономических реформ, начало 1990-х«В политике ничего не происходит случайно.