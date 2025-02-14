Волки-одиночки и паникующие овцы: факты о животных, которые вас удивят

Использованы материалы: Global Look Press/ Hesther Ng/Keystone Press Agency, Global Look Press/ P. Cairns/blickwinkel Пока человек стремится к индивидуальности, многие животные предпочитают жить в стае – так безопаснее и охотиться удобнее.
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