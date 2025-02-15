Шольц допустил введение ЧС в Германии для финансирования военной помощи Украине

После выборов в Германии могут объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), поскольку это будет необходимо для ослабления долгового тормоза (ограничение, не позволяющее кабмину брать слишком много долгов) с целью финансирования Украины.
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