Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дискредитация через абсурдизацию

Дискредитация через абсурдизацию

Косплей, напримерБывают такие люди, которые настолько карикатурные, лубочные, фальшивые, что самим своим существованием дискредитируют идеи, которые якобы пропагандируют.

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