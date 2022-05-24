МИД Италии: миру угрожает настоящая продовольственная война

Иностранные аналитики прогнозируют дефицит зерновых и пшеницы, пишет Pravda.Ru. Они единогласно отмечают, что предотвратить его можно с помощью создания защищенного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции морем с украинской территории.
Иностранные аналитики прогнозируют дефицит зерновых и пшеницы, пишет Pravda.Ru. Они единогласно отмечают, что предотвратить его можно с помощью создания защищенного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции морем с украинской территории.
Свежие комментарии