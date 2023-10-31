Власти Салехарда начали ремонт в пострадавшем от пожара деревянном доме

В столице Ямала начали восстанавливать дом № 36 по улице Чапаева. Там обновят конструкции, заново запустят электроснабжение, выполнят чистовую отделку мест общего пользования, сообщили в администрации Салехарда.
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