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Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября

Киев — теперь прифронтовой? Новый статус столицы Украины. Хроника событий на утро 1 сентября

Столица Украины перестает быть тылом: Киев могут признать прифронтовой территорией. Между тем США и Россия решают судьбу Украины: без Киева и без права голоса.

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