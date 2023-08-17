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Минюст Украины подал иски о взыскании активов МО Белоруссии и компании РФ

Минюст Украины подал иски о взыскании активов МО Белоруссии и компании РФ

Глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых заявила в своем Facebook, что министерство подало в Высший антикоррупционный суд иски о национализации имущества Минобороны Белоруссии и российской логистической компании "Волга-Днепр".

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