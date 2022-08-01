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Reuters: Новый генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией

Reuters: Новый генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс сообщил об отказе стран ОПЕК от конкуренции с Россией, присутствие которой «жизненно важно» в международном альянсе нефтедобывающих стран.

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