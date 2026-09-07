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Незаконный вывоз леса с Алтая обошелся контрабандисту более чем в 140 тысяч рублей

Незаконный вывоз леса с Алтая обошелся контрабандисту более чем в 140 тысяч рублей

Речь идет о 32 кубометрах лесоматериалов Более 140 тысяч рублей взыскали в пользу государства с экспортера, ранее осужденного в Алтайском крае за контрабанду древесины.

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