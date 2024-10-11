За два года на проект школьного инициативного бюджетирования в Крыму выделили более 140 млн рублей

Председатель Совмина РК – Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико рассказала корреспонденту Крымского информационного агентства о результатах реализации программы «Школьное инициативное бюджетирование».
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