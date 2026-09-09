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ЦСКА победил «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ

ЦСКА победил «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ

ХК ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0.

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