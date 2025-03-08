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Китай

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Депутаты ВСНП осудили санкции США в отношении Синьцзяна и пригласили людей со всего мира посетить регион

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Депутаты Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ из Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ осудили американские санкции, введенные против региона под предлогом так называемого "принудительного труда", а также пригласили людей со всего мира увидеть настоящий Синьцзян своими глазами.

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