Россиянам подсказали способ найти управу на захламляющих подъезды соседей

Юрист Милана Романова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что жителям многоквартирных домов, систематически нарушающим санитарные нормы и захламляющим места общего пользования, может грозить наказание вплоть до выселения из квартиры .
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