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Приговор 19-летнему барнаульцу за смертельное ДТП в Новосибирске вступил в силу

Приговор 19-летнему барнаульцу за смертельное ДТП в Новосибирске вступил в силу

Приговор барнаульцу Никите Заставнюку, устроившему ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими в Новосибирске, вступил в силу.

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