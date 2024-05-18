Кевин Магнуссен вынудил судей написать письмо в FIA

Кевин Магнуссен вынудил судей написать письмо в FIALAT Images / HaasНесколько дней назад стало известно, что в Формуле 1 может быть изменена штрафная система, чтобы впредь избежать целенаправленного нарушения правил гонщиками, как это сделал Кевин Магнуссен на Гран При Майами.