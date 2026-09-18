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Велемудр. Мир тесен.

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ВЛИЯНИЕ ФАМИЛИИ НА СУДЬБУ

ВЛИЯНИЕ ФАМИЛИИ НА СУДЬБУ

Фамилия влияет на судьбу гораздо сильнее, чем имя. В имени прописана наша миссия, оно выражает наш характер, намерения, мировоззрение.

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