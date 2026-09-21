"Если тебе нужна легкая дурочка, это не ко мне!" – заявила дама на свидании. Уже хотел нахамить ей, но придумал более изящный ответ

Я долго ни с кем не встречался. Устал от попыток кому-то понравиться. А потом знакомые настойчиво сосватали мне Диану.
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