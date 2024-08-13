Су-34 ВКС ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области

Удар наносился авиационными бомбами Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 российской армии в ночное время суток ударили по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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