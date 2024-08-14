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«Софтлайн» объявил о втором этапе обмена GDR Noventiq

«Софтлайн» объявил о втором этапе обмена GDR Noventiq

IT-холдинг «Софтлайн» анонсировал прием биржевых оферт на получение акций «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена глобальных депозитарных расписок (GDR) Noventiq Holdings, об этом говорится в  сообщении на сайте компании.

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