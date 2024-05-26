Захарова назвала "кринжем года" слова Байдена о незаменимой нации

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "кринжем года" высказывание американского лидера Джо Байдена о том, что Америка якобы является незаменимой нацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии