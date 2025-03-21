"Воины света" и реальность

Алексей Евдокимов

До революции 1917 была Малорусия. А после союзного договора 1922 года стала республика Казакстан. В 1932 году Москва направила рекомендацию - переименовать! И в 1936 вышло решение местных властей Казакстан переименовать в Казахстан. А теперь - древние казахи.. В Украине происходило нечто подобное. Но об этом нехай они сами соображают. Переписывание архивов - древняя игра императоров. Но никто не заприщае - запросить в поле (у небесов), что там записано. Фантомасами друг дружку пугать не обязательно!