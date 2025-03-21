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"Воины света" и реальность

"Воины света" и реальность

Сначала хотел писать про добро и зло, затем про русификацию и украинизацию, а потом понял, что это одна и та же тема.

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Комментарии
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Сергей Дроздов
автору респект!!!
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5 час.
Yuriy Garutsa
👍
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2 час.
Алексей Евдокимов
До революции 1917 была Малорусия. А после союзного договора 1922 года стала республика Казакстан. В 1932 году Москва направила рекомендацию - переименовать! И в 1936 вышло решение местных властей Казакстан переименовать в Казахстан. А теперь - древние казахи.. В Украине происходило нечто подобное. Но об этом нехай они сами соображают. Переписывание архивов - древняя игра императоров. Но никто не заприщае - запросить в поле (у небесов), что там записано.  Фантомасами друг дружку пугать не обязательно!
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1 час.
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