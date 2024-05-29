Антонов: США расписываются в готовности развалить глобальные экономические связи

США расписываются в своей готовности развалить глобальные экономические связи. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, который отреагировал на высказывания представителей американских властей о потенциальном торговом эмбарго в отношении Российской Федерации.