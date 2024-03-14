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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руне о тактике на матч с Медведевым: «Я буду атаковать – мне все равно, с кем играть»

Руне о тактике на матч с Медведевым: «Я буду атаковать – мне все равно, с кем играть»

Они встретятся в четвертьфинале в Индиан-Уэллс после того, как Руне отыграл матчбол у Тэйлора Фрица. Его спросили, будет ли он менять тактику на матч с Медведевым.

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