Норок-путешественниц забыли встретить на вокзале в Новосибирске

Пушистый груз оказался невостребованным на железнодорожном вокзале Новосибирска. За норками, которые проделали долгое путешествие на поезде из Ярославля, никто не пришел, а отправитель не смог принять животных обратно.
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