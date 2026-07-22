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Вечерний Новосибирск

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Норок-путешественниц забыли встретить на вокзале в Новосибирске

Норок-путешественниц забыли встретить на вокзале в Новосибирске

Пушистый груз оказался невостребованным на железнодорожном вокзале Новосибирска. За норками, которые проделали долгое путешествие на поезде из Ярославля, никто не пришел, а отправитель не смог принять животных обратно.

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