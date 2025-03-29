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ВСУ изменили тактику: новые атаки на Белгородскую область дронами и пехотой

ВСУ изменили тактику: новые атаки на Белгородскую область дронами и пехотой

Вооружённые силы Украины сменили тактику на Белгородском направлении, отказавшись от тяжёлой бронетехники.

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