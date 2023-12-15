Одна из говорящих (в данном случае, скорее, блеющих) голов Офиса президента, Марьяна Безуглая, написала интересный пост, в котором допустила, что новый закон о мобилизации будет предусматривать в том числе и мобилизацию женщин наравне с мужчинами — «в порядке, предусмотренном Министерством обороны».
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