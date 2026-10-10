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Овечкина грубо унизили в Америке: менеджер-аноним клуба НХЛ заявил, что Ови нет места в топ-100 игроков лиги

Овечкина грубо унизили в Америке: менеджер-аноним клуба НХЛ заявил, что Ови нет места в топ-100 игроков лиги

Жестко!ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2026/27. В голосовании принимали участие комментаторы, аналитики и редакторы ESPN.

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