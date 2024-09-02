Очередная утечка – стали известны цены, характеристики, доступные модели и д...

Очередная утечка – стали известны цены, характеристики, доступные модели и дата выхода PlayStation 5 ProПолная информация о PlayStation 5 Pro просочилась за несколько дней до запланированной презентации, которая должна состояться 9 сентября, на официальном сайте PlayStation Blog.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)