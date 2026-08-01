«Будет шкуру свою спасать» - Губерниев о главе ФИФА Инфантино

Сближение с семьей президента США Дональда Трампа принесло катастрофические результаты для главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и теперь его могут выгнать с его поста, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.
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