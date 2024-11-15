#Сводка на утро 15 ноября 2024 года ▪ Вчера к ночи по Одессе отработали ударные БПЛА «Герань» и ракетное вооружение.
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#Сводка на утро 15 ноября 2024 года ▪ Вчера к ночи по Одессе отработали ударные БПЛА «Герань» и ракетное вооружение.
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