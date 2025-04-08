84 страны, включая КНДР и Швейцарию, примут участие в "Диктанте Победы"

"Диктант Победы" охватит 84 страны, включая КНДР и Ирландию. Более 250 площадок откроются для распространения знаний о Великой Отечественной войне.
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