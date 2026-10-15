«РФ не отступит»: ветеран спецназа США объяснил, почему Киев должен принять условия Москвы Украине нужно соглашаться на сделку с Россией – США уже показали, что западная помощь не будет поступать в Киев бесконечно.
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