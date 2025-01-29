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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски в 12-й раз стал лучшим футболистом Польши по итогам года

36-летний форвард «Барселоны» был признан лучшим польским футболистом по итогам 2024 года. Награда была учреждена еженедельником Piłka Nożna в 1973 году.

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