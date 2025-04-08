Трамп-младший требует ответов от Украины по поводу покушения на отца

Трамп-младший требует ответов от Украины из-за предполагаемого заговора с целью убийстваСын президента США задался вопросом, почему Киев не сообщил Вашингтону о просьбе Райана Раута о предоставлении оружия.
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