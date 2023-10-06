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В Перми «открыли охоту» на художников граффити

В Перми «открыли охоту» на художников граффити

Цифра дня пришла из Перми. Местные власти объявили настоящую охоту на любителей рисовать граффити. Не то что бы Пермь является самым красивым городом нашей страны, но видимо проблема действительно назрела.

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