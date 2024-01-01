К кому же еще, как не к нему, идти за грубой мужицкой мудростью как не к лидеру Motorhead! ■ Доктора запретили мне делать многие вещи.
Лучшие цитаты Лемми Килмистера — дебошира, пьяницы и гения
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Неправильная мысль Лемми Килмистера — дебошира, пьяницы и гения : " Я никогда ни о чем не жалею. Сожаления бессмысленны, ведь поступок уже совершен. И в чем смысл переживать о том, как это изменить"? КОММЕНТАРИЙ Сожалеть об ошибке надо для того , что в будущем ошибок не совершать... "Сожалеешь " , для анализа своих действий и выводов на будущее ...А не для того , чтобы изменить прошлое.
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18 час.
Роман Орманин
🤣🤠🤠🤠🤠🤠🤠♠️♠️♠️🤘🤘🤘🕶️🕶️🕶️🔉🎸🔊🎶🎙️🏍️🥃🚬⚱️
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14 час.
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