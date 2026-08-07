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Живая Кубань

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Медузы в Азовском море мешают отдыхающим и рыбакам. Биомасса достигает миллионов тонн

Медузы в Азовском море мешают отдыхающим и рыбакам. Биомасса достигает миллионов тонн

Медузы в Азовском море мешают отдыхающим и рыбакам. Биомасса достигает миллионов тоннВ Азовском море все больше медуз — и это напрямую связано с ростом солености воды, которая сейчас в среднем достигает 15 промилле.

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