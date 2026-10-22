❗️Жителям четырёх домов в Алупке предложили эвакуацию из-за подтопления Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин, из-за схода воды с гор в Алупке подтопило несколько улиц и частных домов.
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