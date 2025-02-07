В феврале 1940 года немецкая подлодка U-37 всплыла в заливе Донегол, что на западном побережье Ирландии.
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