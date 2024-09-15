Правильным курсом идёте, товарищ пошлина! Клиенты РЖД против возвращения курсовых пошлин для угля и антрацита; Минэнерго предрекает обвал прибыли угольщиков в 17 раз

Минэнерго прорабатывает с РЖД вопрос тарифных скидок на перевозку экспортного угля. Как рассказал глава ведомства Сергей Цивилёв, в числе обсуждаемых мер — возврат понижающих коэффициентов и дисконт в 12,8%.