Правильным курсом идёте, товарищ пошлина! Клиенты РЖД против возвращения курсовых пошлин для угля и антрацита; Минэнерго предрекает обвал прибыли угольщиков в 17 раз

Минэнерго прорабатывает с РЖД вопрос тарифных скидок на перевозку экспортного угля. Как рассказал глава ведомства Сергей Цивилёв, в числе обсуждаемых мер — возврат понижающих коэффициентов и дисконт в 12,8%.
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