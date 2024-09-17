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Северодвинец получил трое суток ареста за уклонение от обязательных работ

Северодвинец получил трое суток ареста за уклонение от обязательных работ

По решению суда житель города корабелов должен был выплачивать алименты - четверть своих доходовНесмотря на имеющееся судебное решение, 34-летний мужчина не работал и деньги на содержание дочери не перечислял.

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