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Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

В апреле корейский автопроизводитель Kia добился регистрации четырех новых товарных знаков в России, а всего с начала года Роспатент одобрил шесть заявок компании, пишут РИА Новости и Telegram-канал «Shot Проверка» При этом агентство уточняет, что все заявки были поданы в прошлом году, последние три из них — в сентябре.

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