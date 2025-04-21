Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

В апреле корейский автопроизводитель Kia добился регистрации четырех новых товарных знаков в России, а всего с начала года Роспатент одобрил шесть заявок компании, пишут РИА Новости и Telegram-канал «Shot Проверка» При этом агентство уточняет, что все заявки были поданы в прошлом году, последние три из них — в сентябре.
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