Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

В апреле корейский автопроизводитель Kia добился регистрации четырех новых товарных знаков в России, а всего с начала года Роспатент одобрил шесть заявок компании, пишут РИА Новости и Telegram-канал «Shot Проверка» При этом агентство уточняет, что все заявки были поданы в прошлом году, последние три из них — в сентябре.