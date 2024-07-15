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Царьград

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Под Коломной завершили поисковые работы на месте крушения самолёта

Под Коломной завершили поисковые работы на месте крушения самолёта

Были найдены фрагменты тел и обломки фюзеляжа.В деревне Апраксино в городском округе Коломна завершены поисковые работы на месте крушения «Superjet 100».

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