Лидера республиканцев Северной Ирландии пригласили на похороны королевы

Приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II получила вице-президент левой республиканской партии Sinn Féin, которая должна занять кресло первого министра Северной Ирландии Мишель О’Нил, 14 сентября пишет The Irish Independent.
Приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II получила вице-президент левой республиканской партии Sinn Féin, которая должна занять кресло первого министра Северной Ирландии Мишель О’Нил, 14 сентября пишет The Irish Independent.
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