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Лидера республиканцев Северной Ирландии пригласили на похороны королевы

Лидера республиканцев Северной Ирландии пригласили на похороны королевы

Приглашение на похороны королевы Великобритании Елизаветы II получила вице-президент левой республиканской партии Sinn Féin, которая должна занять кресло первого министра Северной Ирландии Мишель О’Нил, 14 сентября пишет The Irish Independent.

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