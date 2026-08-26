Советник принес Зеленскому плохую новость: «Герани» вышли на новый уровень и теперь заклюют Киев

Наши беспилотники научились защищаться от украинских дронов-перехватчиков Радомир Маркуш Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 25 августа украинские «титаны неба» опять отметились «отличной» стрельбой, сбили почти все, что летело.