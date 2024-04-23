Apple просчиталась с оценкой спроса на гарнитуру Vision Pro и вынуждена корректиро...

Apple просчиталась с оценкой спроса на гарнитуру Vision Pro и вынуждена корректировать планыАналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился сведениями, что Apple сократила планы по поставкам гарнитуры Vision Pro с 700–800 тысяч до 400–450 тысяч, а также может пересмотреть график выпуска следующих версий гарнитуры.