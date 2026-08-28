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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Мишина: «Определенно вижу себя тренером. Понимаю, как устроена техника фигурного катания, чувствую, что могу многому научить»

Чемпионка мира в парном катании Анастасия Мишина рассказала, что видит себя в тренерской профессии.

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